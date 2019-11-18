Сонячна електростанція "на дому": названі терміни окупності

Встановлені в домашніх умовах наземні сонячні панелі можуть окупитися приблизно за 8-9 років, при цьому, в разі встановлення на даху, термін можна скоротити до 5 років.

Про це пише видання Maanimo. Автори відзначають, що в України є великий потенціал для розвитку сонячної енергетики.

Сонячні панелі на даху приватного будинку thespruce.com

Сьогодні на ринку існує кілька типів сонячних панелей, які можна встановити в домашніх умовах. Тонкоплівкові панелі, панелі з монокристалічного кремнію, з аморфного кремнію, на основі селену і теллуіда кадмію – у кожної технології є свої переваги і недоліки.

"Україна має великий потенціал для розвитку сонячної енергетики, але, на жаль, він не можливий без державного стимулювання і кредитів. На своєму прикладі Німеччина показала, що альтернативні джерела енергії заслуговують на увагу, там їх частка становить 40% від загального числа вироблюваної електроенергії. При цьому за останні 5 років спостерігається значне збільшення вироблення альтернативної електроенергії", – відзначає видання.

При цьому автори уточнюють, що при покупці панелей можна віддати перевагу як більш дорогим аналогам, виготовленим в Україні або в Європі, або вибрати більш дешеві, китайські варіанти. В обох випадках можливі аргументи "за" і "проти", особливо, якщо питання стосується економії коштів і спроби максимального швидкого переходу до окупності проекту.

"Висока ціна використання сонячних батарей і витрат на будівництво станцій перетворюють створення домашньої електростанції в дороге задоволення. Існує можливість взяти кредит на покриття всіх необхідних витрат. Однак варто пам'ятати, що в такому випадку обладнання сонячної електростанції на дому обійдеться приблизно в півтора рази дорожче", – відзначають аналітики.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як в США вчені з Каліфорнійського університету створили штучні "соняшники", які самі "стежать" за сонцем, вловлюючи сонячну енергію.

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