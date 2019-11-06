Солнечные панели заменят искусственными подсолнухами: ученые сделали заявление

В США ученые из Калифорнийского университета создали искусственные "подсолнухи", которые сами "следят" за солнцем, улавливая солнечную энергию.

Об этом сообщает PopularMechanics. Исследователи отмечают, что материал, который они изобрели, основан на принципе фототропизма (умению растений следить за солнцем) благодаря способности расширяться и сжиматься, чтобы изгибать свою структуру.

Новости Ученые в Швеции нашли новый способ добычи и хранения солнечной энергии

Разработчики утверждают, что созданные из их материала динамические солнечные панели могут давать на 30% больше энергии, чем статические. Благодаря гибким свойствам материала, теперь можно создавать солнечные панели с гораздо более высоким коэффициентом полезного действия, утверждают исследователи.

"Наноматериал, из которого созданы искусственные "подсолнечники", может предложить новые варианты устройств для сбора солнечной энергии по сравнению с традиционными солнечными панелями, которые являются большими и громоздкими и не всегда подходят для установки в жилых кварталах или коммерческих районах. Исследователи отмечают, что вдохновлялись биологическими материалами, от грибковых организмов до животных, пытаясь повысить эффективность своей разработки", – отмечает издание.

Традиционные солнечные панели в основном фотоэлектрические, то есть они собирают и конвертируют солнечную энергию непосредственно в электричество в режиме реального времени. При этом искусственные "подсолнухи" содержат крошечные ячейки, содержащие газ или жидкость, которые улавливают тепло. Это позволяет им работать более эффективно и создавать электричество даже без прямого воздействия солнечных лучей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Технического университета Эйндховена создали "мини-реактор", который работает по принципу растительного фотосинтеза, поглощая солнечный свет для запуска химических реакций.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!