Скільки можна заробити на сонячних панелях і вітряках: названі суми

Завдяки встановленню "домашніх" сонячних панелей потужністю до 30 кВт/год, в Україні можна продавати енергію за 5,5 грн за кВт/год аж до 2030 року, що дозволяє окупити витрати і заробити.

Про це повідомляє видання "Волинські новини", яке цитує жителя Волинської області Олександра Пизу. Чоловік вирішив поділитися своєю історією "зеленого успіху" після встановлення сонячних панелей і вітрогенератора на даху свого будинку.

Сонячні панелі на будинку Олександра Пизи volynnews.com

"Я спочатку оформив 20 кіловат-годин, цьогоріч збільшив потужність до 30 кВт/год, максимально можливих для домогосподарств. Тариф фіксується до кінця 2030 року від моменту укладення договору з обленерго. Зараз продаю електроенергію за 5,5 гривні за кіловат-годину. Натомість ми купуємо її в держави приблизно за 1,7 гривні. Якщо людина зареєструє свою електростанцію цього року, є шанс, що до 2030-го вона вийде в нуль і навіть, ймовірно, зможе заробити", — підкреслює Пиза.

За його словами, він вирішив вдатися до "гібридного формату" заробітку на поновлювальній енергетиці. Для цього було вирішено встановити панелі разом із вітровим генератором.

Вітряк на даху будівлі Олександра volynnews.com

Сонячні панелі на даху будинку Олександра volynnews.com

"Фактично я маю дві станції: сонячна – на продаж, вітряк – для власного споживання. Маю 24 акумуляторні батареї загальною потужністю 6 кіловатів. Споживання в мене невеличке – максимум до 200 кВт на місяць. Є два варіанти: можна купувати нове обладнання або вживане. Я придбав уживане. Окрім батарей, адже вони мають ресурс деградації і зношування. Панелі маю бельгійські, хороші китайські, а також з Арабських Еміратів", — перераховує Олександр.

Вважається, що генерація енергії залежить від пори року та погодних умов, розповідає чоловік.

"Аби отримувати кошти, розраховувати треба тільки на літній період. За відсутності снігу й у сонячну погоду цієї пори погодинна генерація навіть може бути більша, тому що панелі охолоджуються і повітря чистіше. Якщо станція маленька, то в листопаді-лютому генерації майже немає. У мене ж першого року і в грудні вона була – я заробив приблизно 300 гривень. На сьогодні маю невелику рентабельність цього бізнесу. Йдеться про 5,5% річних у доларах США", — підсумовує Олександр Пиза.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як заробити на домашній сонячній станції.

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