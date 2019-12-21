Прорив в енергетиці? Вчені розповіли про можливості сонячних панелей нового типу

Група вчених з Університету Пердью в США з'ясувала, що двосторонні сонячні панелі дозволяють добувати на 20% електроенергії більше, ніж звичайні модулі.

Про це йдеться в статті на профільному порталі Національної академії наук США. Вчені також відзначили потенціал використання панелей такого типу разом із прозорими модулями.

Двосторонні сонячні панелі solarpowerworldonline.com

Нагадаємо, що більшість сучасних сонячних панелей вловлюють сонячне світло і перетворюють його в електрику тільки з боку, що звернений до джерела світла. Однак на зворотню сторону також потрапляє частина випромінювання, яке можна перетворити в електрику.

Двосторонні сонячні батареї дозволяють розташовувати панелі вертикально на землі або дахах і навіть горизонтально. Але до сих пір залишалося незрозумілим, наскільки ці панелі більш ефективні за звичайні, який вони мають коефіцієнт корисної дії і скільки грошей зможуть заощадити, йдеться в публікації.

За підсумками дослідження вчені роблять висновок, що двосторонні панелі дозволяють досягти приросту в 15-20% в порівнянні з односторонніми модулями. Вчені навіть врахували місцевість, на якій розташовується сонячна електростанція.

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Автори роботи також показують, що ефективність двосторонніх сонячних елементів збільшується з підвищенням кількості відбитого від поверхні світла. Це означає, що панель, яка стоїть, наприклад, не бетоні, буде ефективніша за ту, що розташована на траві, так як в першому випадку від матеріалу поверхні відбивається більше світла, яке потім потрапляє на тіньову сторону.

Дослідники також використали нову формулу, щоб виділити найкращі конструкції двосторонніх панелей для сільського господарства і вікон будинків в густонаселених містах. За даними вчених, прозорі двосторонні панелі дозволять виробляти сонячну енергію на сільськогосподарських землях, не відкидаючи при цьому тінь, яка б заважала росту рослин. А створення двосторонніх вікон для будівель допоможе містам використовувати більше поновлюваних джерел енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили прозоре покриття з органічного полімеру, яке зробить сонячні панелі більш потужними і менш крихкими.

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