Отказ от нефти и газа: в 2020 году Шотландия полностью перейдет на "зеленую" энергию

В 2020 году Шотландия получит все необходимое электричество из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщает ZME Science. Издание отмечает, что следующая цель государства на пути к безуглеродному будущему – декарбонизация теплоснабжения и транспорта.

Зеленая энергия в Шотландии capx.co

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"Шотландия считается одним из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики. Местные власти поставили перед собой цель отказаться от сжигания ископаемого топлива к 2020 году, и эта цель будет выполнена – в течение года регион будет получать все свое электричество из чистых источников", – отмечает издание.

Возобновляемая энергетика динамично развивается в Шотландии благодаря удачному географическому положению и политике правительства. Уже в 2015 году "зеленая" генерация покрывала 59% нужд Шотландии в электричестве. К 2017 году доля выросла до 68,1%, а к 2018 – до 74,6%.

Хотя в основном шотландская энергетика полагается на ветер, здесь используются и другие источники чистого электричества, включая солнечные, геотермальные, приливные и гидроэлектростанции, а также установки по сжиганию биомассы.

Если прогноз сбудется, то Шотландия окажется списке стран и регионов, которые уже вырабатывают большую часть энергии за счет ВИЭ: Исландия, Парагвай, Албания и Демократическая Республика Конго.

Следующей целью в Шотландии станет декарбонизация других секторов экономики – в первую очередь теплоснабжения и транспорта. Например, к 2032 году под запрет попадут безиновые и дизельные автомобили. Глобальной климатической нейтральности шотландские власти намерены достичь к 2045 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Шотландии ветровые электростанции выработали столько электроэнергии, которая вдвое бы покрыла потребности всех домохозяйств в стране.

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