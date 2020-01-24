Відмова від нафти і газу: в 2020 році Шотландія повністю перейде на "зелену" енергію

У 2020 році Шотландія отримає всю необхідну електрику з поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє ZME Science. Видання відзначає, що наступна мета держави на шляху до безвуглецевого майбутнього – декарбонізація теплопостачання і транспорту.

Зелена енергія в Шотландії capx.co

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"Шотландія вважається одним зі світових лідерів в галузі відновлюваної енергетики. Місцева влада поставила перед собою мету відмовитися від спалювання викопного палива до 2020 року, і ця мета буде виконана – протягом року регіон буде одержувати всю свою електрику з чистих джерел", – зазначає видання .

Відновлювана енергетика динамічно розвивається в Шотландії завдяки вдалому географічному положенню і політиці уряду. Уже в 2015 році "зелена" генерація покривала 59% потреб Шотландії в електриці. До 2017 року частка зросла до 68,1%, а до 2018 – до 74,6%.

Хоча в основному шотландська енергетика покладається на вітер, тут використовуються і інші джерела чистої електрики, включаючи сонячні, геотермальні, приливні і гідроелектростанції, а також установки зі спалювання біомаси.

Якщо прогноз збудеться, то Шотландія виявиться в списку країн і регіонів, які вже виробляють більшу частину енергії за рахунок відновлюваних джерел енергії: Ісландія, Парагвай, Албанія і Демократична Республіка Конго.

Наступною метою в Шотландії стане декарбонізація інших секторів економіки –- в першу чергу теплопостачання і транспорту. Наприклад, до 2032 року під заборону потраплять безінові і дизельні автомобілі. Глобальної кліматичної нейтральності шотландські влада має намір досягти до 2045 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Шотландії вітрові електростанції виробили стільки електроенергії, яка вдвічі б покрила потреби всіх домогосподарств в країні.

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