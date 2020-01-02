Острова в Шотландии перешли на энергию ветра благодаря искусственному интеллекту

Энергосистема Оркнейских островов около побережья Шотландии полностью перешла на электричество от ветроэлектростанций благодаря интеллектуальной энергетической системе.

Об этом сообщают "Факты". По данным издания, система автоматически перераспределяет лишнюю электроэнергию с помощью искусственного интеллекта и соответствующей городской инфраструктуры.

Оркнейские острова в Шотландии travelandleisure.com

"Обогрев домов, школ и магазинов требует денег, поэтому мы заменили газовое отопление на электрическое. Теперь энергия ветроэлектростанций полностью обеспечивает острова электричеством", – заявил представитель энергокомпании.

Жители местной общины отметили, что раньше им приходили большие счета за коммуналку из-за того, что приходилось использовать кондиционеры для обогрева комнат. Теперь электричество не нужно покупать – его община получает за счет "зеленой" генерации.

"Мы жили на острове и недооценивали эти технологии, но когда они пришли в наш дом, то поняли, что это очень выгодно. Мы готовы быть примером для других", – отмечают местные жители.

Сейчас благодаря использованию "умных" энергосетей община управляет энергией, которую добывают ветрогенераторы, а также хранит ее в специальных хранилищах. Система автоматически перераспределяет необходимые объемы электричества, а излишки продает обратно в энергосеть.

"Искусственный интеллект приблизительно знает, сколько электроэнергии потребляет любой житель острова, и резервирует этот объем. Впоследствии, даже если потребитель увеличит отопление, этого количества хватит для бытовых нужд. Программа также обрабатывает запросы на покупку электроэнергии с материка, соответственно искусственный интеллект может остановить несколько ветротурбин, чтобы они не работали зря", – подчеркнул глава местной энергокомпании Том Пакенхем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Шотландии ветровые электростанции всего за полгода выработали столько электроэнергии, которая вдвое бы покрыла потребности всех домохозяйств в стране.

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