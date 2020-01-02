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2 января • обновлено в 11:56
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Острова в Шотландии перешли на энергию ветра благодаря искусственному интеллекту

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Энергосистема Оркнейских островов около побережья Шотландии полностью перешла на электричество от ветроэлектростанций благодаря интеллектуальной энергетической системе.

Об этом сообщают "Факты". По данным издания, система автоматически перераспределяет лишнюю электроэнергию с помощью искусственного интеллекта и соответствующей городской инфраструктуры.

Оркнейские острова в Шотландии

Оркнейские острова в Шотландии

travelandleisure.com

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Искусственный интеллект поможет решить одну из главных проблем "зеленой" энергетики

"Обогрев домов, школ и магазинов требует денег, поэтому мы заменили газовое отопление на электрическое. Теперь энергия ветроэлектростанций полностью обеспечивает острова электричеством", – заявил представитель энергокомпании.

Жители местной общины отметили, что раньше им приходили большие счета за коммуналку из-за того, что приходилось использовать кондиционеры для обогрева комнат. Теперь электричество не нужно покупать – его община получает за счет "зеленой" генерации.

"Мы жили на острове и недооценивали эти технологии, но когда они пришли в наш дом, то поняли, что это очень выгодно. Мы готовы быть примером для других", – отмечают местные жители.

Сейчас благодаря использованию "умных" энергосетей община управляет энергией, которую добывают ветрогенераторы, а также хранит ее в специальных хранилищах. Система автоматически перераспределяет необходимые объемы электричества, а излишки продает обратно в энергосеть.

"Искусственный интеллект приблизительно знает, сколько электроэнергии потребляет любой житель острова, и резервирует этот объем. Впоследствии, даже если потребитель увеличит отопление, этого количества хватит для бытовых нужд. Программа также обрабатывает запросы на покупку электроэнергии с материка, соответственно искусственный интеллект может остановить несколько ветротурбин, чтобы они не работали зря", – подчеркнул глава местной энергокомпании Том Пакенхем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Шотландии ветровые электростанции всего за полгода выработали столько электроэнергии, которая вдвое бы покрыла потребности всех домохозяйств в стране.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Шотландия
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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