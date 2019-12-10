Найбільша в світі: в Європі побудують "розумну" сонячну станцію на воді

У Нідерландах на Андіжском водосховищі почали будівництво найбільшої в світі "розумної" плавучої сонячної станції потужністю 25 МВт, яка буде підлаштовуватися під рух Сонця.

Про це повідомляє The Business Standart. Видання відзначає, що обсяги станції також дозволять частково зменшити випаровування води з водойми.

Установка сонячних панелей tbsnews.net

Проект складається з 15 масивів сонячних панелей, своєрідних 140-метрових "островів", які будуть складені з 73,5 тис. фотоелектричних елементів. Кожен масив буде обладнано системою, яка дозволить панелям підлаштовуватися під рух Сонця, вловлюючи його енергію максимально ефективно.

За словами розробників, система розумного стеження за сонцем складається з трьох надводних буїв, прикріплених тросом до якоря, який повертає і утримує конструкцію. За допомогою заздалегідь заданого алгоритму система контролює стан плавучих "островів".

Спуск панелей на воду theguardian.com

"Система повинна бути досить гнучкою, щоб вона могла підлаштовуватися до коливань хвиль, і в той же час панелі могли діяти в якості вітрил. Оскільки ми можемо повертати масив слідом за сонцем, це дає нам додаткову перевагу – можливість поставити його в таке становище, в якому він не постраждає від сильного вітру", – заявив глава компанії Floating Solar Арно Ван Друтен, який є постачальником сонячних панелей для проекту.

Поточної потужності станції вистачає, щоб витримувати швидкість вітру і хвиль до 60 км / ч, зазначає The Guardian. Також конструкція кожного "острова" враховує особливості екосистеми водосховища, щоб не нашкодити навколишньому природі.

Зовнішній вигляд плавучого "острова" theguardian.com

Плавучі сонячні електростанції також будуються в Японії, Китаї, Чилі та Великобританії. Економія коштів і брак земель стимулює розвиток технологій надводних сонячних електростанцій, залучаючи більше уваги урядів різних країн, відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що на півдні Франції близько комуни Пйоланк заробила найбільша плавуча сонячна електростанція в Європі O'MEGA1 потужністю 17 МВт.

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