Найбільша в світі сонячна електростанція "Noor Abu Dhabi" запущена в ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати відкрили найбільшу в світі за потужностю сонячну електростанцію (СЕС). Її встановлена потужність дорівнює 1117 МВт. Завдяки роботі СЕС шкідливі викиди вуглекислого газу скоротяться на 1 млн тонн, що еквівалентно виключенню з дорожнього руху 200 тисяч автомобілів.

Очікується, що екологічною енергії, виробленої понад 3 млн сонячних панелей "Noor Abu Dhabi", вистачить для забезпечення потреб в електроенергії близько 90 тис осіб, передає "Big think". Для порівняння, це трохи менше ніж населення Броварів.

Найбільша в світі сонячна електростанція "Noor Abu Dhabi" GULF NEWS

Таким чином ОАЕ виявилися в авангарді світового ринку генерації електрики з сонячної енергії. Відкриття "Noor Abu Dhabi" - далеко не перший сонячний парк, запущений в країні. Будівництво цієї СЕС обійшлося в 900 млн доларів.

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Хоча країна все ще сильно залежить від нафти, розвиток сонячної генерації може істотно змінити цю ситуацію.

Так, ОАЕ будують "концентровану" сонячну станцію, яка буде живити освітлення Дубая після заходу сонця. Її потужність - 700 МВт. Завдяки потужним акумуляторам станція зможе забезпечувати освітлення міста протягом 15 годин в темний час доби.

Для порівняння, потужність найбільшої в Україні - Нікопольська СЕС - 200 МВт.

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