Эколог назвал главный вред карантина для природы Украины

Карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, сделал практически невозможными экологические инспекции и ухудшил государственный экоконтроль.

Об этом заявил в эфире ObozTV эколог Владимир Борейко, прокомментировав также популярный мэм "Природа настолько очистилась, что в Европу начали возвращаться дикие животные".

Он пояснил, что во многих городах Евросоюза звери были и до карантина. "Например, в Германии олени гуляли практически возле города. А на пляжах Калифорнии загорали морские котики и морские львы, их там никто не убивал и не гонял. Так было и раньше", – сказал Борейко.

"Карантин в Украине за несколько месяцев практически ничего такого для очищения не сделал", – заверил эколог.

Он также сообщил, что на сегодняшний день функции экоконтроля осуществляет единственный орган – Государственная экологическая инспекция. В структуре Министерства экологии нет областных управлений, а само ведомство проверками не занимается.

Эколог назвал вред карантина для Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Николаеве на территории популярного пляжа "Чайка" в Корабельном районе города позеленела вода.

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