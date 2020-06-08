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8 червня • оновлено в 07:07
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Еколог назвав головну шкоду карантину для природи України

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Карантин, введений в Україні через пандемію коронавірусу, зробив практично неможливими екологічні інспекції і погіршив і погіршив державний екоконтроль.

Про це заявив в ефірі ObozTV еколог Володимир Борейко, прокоментувавши також популярний мем "Природа настільки очистилася, що в Європу почали повертатися дикі тварини".

Він пояснив, що в багатьох містах Євросоюзу звірі були і до карантину. "Наприклад, в Німеччині олені гуляли практично біля міста. А на пляжах Каліфорнії загоряли морські котики і морські леви, їх там ніхто не вбивав і не ганяв. Так було і раніше", – сказав Борейко.

"Карантин в Україні за кілька місяців практично нічого такого для очищення не зробив", – запевнив еколог.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день функції екоконтролю здійснює єдиний орган – Державна екологічна інспекція. У структурі Міністерства екології немає обласних управлінь, а саме відомство перевірками не займається.

Еколог назвав шкоду карантину для України

Еколог назвав шкоду карантину для України

Як писав OBOZREVATEL, в Миколаєві на території популярного пляжу "Чайка" в Корабельному районі міста позеленіла вода.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Володимир Борейко
Місце
Україна
Теги
Екологія Міністерство екології та природних ресурсів України
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