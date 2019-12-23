Дешевле в два раза: в Украине нашли способ резко увеличить выгоду от пеллет

Под Ивано-Франковском начали производить топливные пеллеты из топинамбура. Их себестоимость оказалась в два раза ниже, чем у гранул из отходов древесины.

Об этом сообщает AgroTimes. Производитель отдельно отмечает неприхотливость топинамбура при выращивании, что делает его отличным источником биотоплива.

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"Себестоимость производства пеллет из сухого стебля топинамбура составляет 15-20 евро (400-500 грн) за тонну, из отходов древесины – 40-45 евро (1000-1100 грн). Гранулы покупают промышленные предприятия, даже тепличные производители для систем отопления, чтобы удешевить производство овощей в зимне-весенний период. Также из измельченного сухого стебля топинамбура производят брикеты для отопления домов. Такие пеллеты создают с более высокой плотностью и повышенной устойчивостью к влаге", – сообщает издание.

Для производства пеллет производитель засадил топинамбуром более 20 га в Ивано-Франковской области. Этого достаточно для создания 200 тонн топливных гранул, которые впоследствии продают тепличным комбинатам, а также экспортируют в Ливан, Польшу и Германию.

Для производства гранул сырье с декабря по май сушат в естественных условиях с помощью мороза и ветра до влажности 10-20%. Благодаря этому удается экономить на сушке одной тонны сырой биомассы 10-15 евро.

На предприятии уверяют, что топинамбур является отличным сырьем для производства биотоплива. Он хорошо растет на одном месте в течение 30 лет без севооборота, неприхотлив к почвам, не боится засухи и не требует больших затрат для превращения в биомассу.

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