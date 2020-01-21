Мировому рынку пеллет предсказали стремительный рост

Согласно прогнозам аналитиков, в течение следующих 10 лет объем потребления отопительных пеллет будет стремительно расти.

Об этом сообщает InVenture. Авторы отмечают, что на данный момент рост рынка топливных брикетов происходит в основном за счет промышленного сектора.

Топливные пеллеты rediflame.com

Согласно оценке аналитиков, общемировой рост спроса на топливные пеллеты связан с политикой сокращения выбросов углекислого газа. Также на тенденцию увеличения популярности топливных брикетов повлияло интенсивное стимулирование создания энергии из "зеленых", возобновляемых источников.

Несмотря на то, что до 2016 года биотопливные пеллеты в основном были популярны среди рядовых потребителей, то в дальнейшем они с каждым днем становились все более востребованными "в собственных хозяйствах и промышленности".

"На сегодняшний день популярность твердого биотоплива в мире растет. Многие европейские производственные предприятия используют данный ресурс для получения тепла, в качестве альтернативы газу. При этом в Украине 90% всего биотоплива и отходов занимает твердое биотопливо, которое изготавливают в форме топливных гранул или пеллет, а также в форме брикетов", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как под Ивано-Франковском начали производить топливные пеллеты из топинамбура. Их себестоимость оказалась в два раза ниже, чем у гранул из отходов древесины.

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