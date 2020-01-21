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21 січня • оновлено в 16:12
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Названо основні проблеми з біопаливом в Україні: що стримує індустрію

1.1т
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Індустрія створення біопаливних пелет в Україні зіткнулася з низкою проблем, які сповільнюють швидкість її зростання й підвищують собівартість продукції.

Про це повідомляє InVenture. Наразі на ринку паливних брикетів наявні як специфічні проблеми, так складнощі, які притаманні багатьом галузям, що розвиваються, підкреслюють автори.

Паливні пелети

Паливні пелети

croatianwood.com

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"Основна специфіка ринку пелет в Україні – це особливості споживання. Водночас основними їхніми покупцями залишаються домогосподарства, а саме сім'ї, які мешкають у приватних будинках і котеджних містечках", – пише видання.

Як основні проблеми ринку паливних брикет називають наступне:

  • Сезонність збору агровідходів, що призводить до простою техніки і збільшує період окупності інвестицій.

  • Непристосовані агротехнології. Обробіток полів та збір культур здебільшого не передбачають подальше використання відходів, через що часто виникають проблеми з розрахунком витрат на експлуатацію техніки для збору відходів.

  • Складнощі зберігання сировини. Збереження відходів на полях можливе в теплі періоди, проте в інший час необхідно мати спеціальні приміщення.

  • Недолік спеціалізованих транспортних засобів для перевезення пелет. У світі існують спеціалізовані автівки для цієї мети, проте в Україні пелети перевозять транспортом, який мало для цього пристосований. Це зумовлює втрату продукції під час доставляння й погіршення якісних характеристик.

  • Підвищення вартості логістичних послуг. Зростання витрат на перевезення продукції підвищує собівартість пелет.

  • Наявність біржі біомаси. Аграрна біржа для закупівлі біомаси тільки розвивається.

  • Складнощі доступу незалежних компаній до первинних ресурсів біомаси.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що протягом наступних 10 років обсяг споживання опалювальних пелет буде стрімко рости.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Біопаливо Пелети
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уважаемый редактор. Вы эту дичь второй раз за день на правах рекламы публикуете. Все-образованные люди. Уже поняли исходя из сегодняшних новостей, что экономику Украины поднимут только шлюхи и пеллеты.
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