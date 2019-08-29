Обокрали: биотопливный инвестор из Китая со скандалом покинул Россию

В Хабаровском крае России инвестор из Китая стал жертвой мошенников во время строительства завода по производству топливных гранул и брикетов.

Об этом сообщает издание "REGNUM" со ссылкой на решение сотрудников полиции Солнечного района Хабаровского края и данные от коллег из регионального издания "Амурпресс".

В 2018 году компания ООО "Новая энергия" со 100% китайским капиталом представила в правительство Хабаровского края проект по строительству современного завода по производству пеллет (топливных гранул) и евродров (топливных брикетов) в селе Дуки Солнечного района, после чего инвестор получил земельный участок, а директор компании Яо Ваньи заключил договор с местным подрядчиком Александром Бирюковым.

"Компания уже договорилась с нашим деревоперерабатывающим предприятием о постоянной покупке его отходов. Я надеюсь, что в следующем году предприятие будет построено и даст первую продукцию. Сейчас решается вопрос с энергетикой. Вероятнее всего для нового предприятия от подстанции построят линию электропередач", – сообщил тогда журналистам глава Дукинского сельского поселения Николай Образцов.

На объект инвестор из Китая завёз необходимые стройматериалы, включая 300 мешков цемента стоимостью 116400 рублей (порядка 44 тысяч гривен).

Подрядчику был выплачен аванс в размере более 1 млн рублей (около 378 тысяч гривен), однако после того, как китайский инвестор решил проверить, как идут работы, он обнаружил, что работа на участке стоит, а весь цемент исчез со стройплощадки.

Выяснилось, что цемент вывез подрядчик, который приказал находившимся на стройке рабочим не препятствовать вывозу.

Китайский бизнесмен написал заявление в правоохранительные органы, однако полиция Солнечного района Хабаровского края отказала ему в возбуждении дела - следователь заявил, что "не увидел в действиях подрядчика состава преступления".

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