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Обікрали: біопаливний інвестор з Китаю зі скандалом покинув Росію

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У Хабаровському краї Росії інвестор з Китаю став жертвою шахраїв під час будівництва заводу з виробництва паливних гранул і брикетів.

Про це повідомляє видання "REGNUM" з посиланням на рішення співробітників поліції Сонячного району Хабаровського краю і дані від колег з регіонального видання "Амурпресс".

У 2018 році компанія ТОВ "Нова енергія" з 100% китайським капіталом представила до уряду Хабаровського краю проект з будівництва сучасного заводу з виробництва пелет (паливних гранул) і евродров (паливних брикетів) в селі Дуки Сонячного району, після чого інвестор отримав земельну ділянку, а директор компанії Яо Ваньї уклав договір з місцевим підрядником Олександром Бірюковим.

Обікрали: біопаливний інвестор з Китаю зі скандалом покинув Росію

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"Компанія вже домовилася з нашим деревопереробних підприємством про постійне придбання його відходів. Я сподіваюся, що в наступному році підприємство буде побудовано і дасть першу продукцію. Зараз вирішується питання з енергетикою. Найімовірніше для нового підприємства від підстанції побудують лінію електропередач", – повідомив тоді журналістам глава Дукінского сільського поселення Микола Образцов.

На об'єкт інвестор з Китаю завіз необхідні будматеріали, включаючи 300 мішків цементу вартістю 116400 рублів (близько 44 тисяч гривень).

Підряднику був виплачений аванс в розмірі понад 1 млн рублів (близько 378 тисяч гривень), однак після того, як китайський інвестор вирішив перевірити, як ідуть роботи, він виявив, що робота на ділянці стоїть, а весь цемент зник з будмайданчика.

З'ясувалося, що цемент вивіз підрядник, який наказав робочим, що були на майданчику, не перешкоджати вивезенню.

Китайський бізнесмен написав заяву в правоохоронні органи, однак поліція Сонячного району Хабаровського краю відмовила йому в порушенні справи - слідчий заявив, що "не побачив в діях підрядника складу злочину".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Канаді знайшли новий спосіб використовувати ядро Землі.

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Тема
Біопаливо
Місце
Росія Хабаровськ
Теги
Пелети Біопаливо
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