Опалювати по-скандинавськи: як врахувати в Україні шведський досвід

Стара радянська спадщина – розвинута інфраструктура централізованого теплопостачання – виявилась перевагою для України. Як дізнався OBOZREVATEL, це дозволить запровадити в Україні сучасний підхід теплопостачання, коли і в домівках тепло, і на довкілля мінімальний вплив.

Саме для цього в Україні стартує Програма "Швеція –Україна: підтримка централізованого теплопостачання", що організована Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). Її основна мета – фінансування екологічних проектів для енергоефективного централізованого теплопостачання в Україні, яке надає якісні послуги за низького екологічного впливу.

На думку радника Голови Держенергоефективності України Костянтина Гури: "Система теплопостачання дуже соціально чутлива сфера. За офіційними дослідженнями Держстату, більше ніж 30% українців відчувають проблеми, сплачуючи комунальні послуги. Чому? Це дуже дорого! З іншого боку, у них є питання до якості надання послуг. Наша країна має одну з найбільш розвинутих мереж теплопостачання – більш 50% будівель приєднані до системи центрального постачання. Але 5 років тому, це було 60%, тому ми бачимо тенденцію до системного відключення від центральної системи теплопостачання. Більш того, ми знаємо що наразі в системі є понад 20% втрат тепла, а також - понад 50% основних засобів збудовано більше 20 років тому… Нам є над чим працювати"…

Так, українська система центрального теплопостачання наразі потребує значної модернізації через критичну зношеність основних засобів, які протягом тривалого часу не обслуговувалися належним чином.

Також, треба додати вона - одна із найбільш брудних в світі, оскільки переважна більшість в джерелах генерації теплової енергії складають викопні види палива.

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Так в чому її переваги?

На це питання надає відповідь радник компанії SWECO Юлія Косулько, консультант-координатор Програми:

"По-перше, в зонах високої густоти населення, наприклад в містах, централізоване теплопостачання – найдоцільніша система надання ефективної та якісної послуги. АЛЕ – ця мережа має бути сучасною та модернізованою, саме тоді і якість послуг висока, і енергоефективність на високому рівні. По-друге, централізоване теплопостачання використовує повний спектр альтернативних та відновлюваних джерел енергії. На жаль, індивідуальні системи опалення не можуть використовувати такі види, як промислове скидне тепло, енергію зі спалення сміття, біопаливо…. НУ, і третє – реалізація основного виклика України – відмови від імпортованого газу, саме централізована система теплопостачання стане платформою для таких змін, адже сьогодні вона є одним з основних споживачів газу в Україні. Сподіваюся, що проекти нової програми "Швеція –Україна: підтримка централізованого теплопостачання" покажуть на практиці переваги сучасного теплопостачання".

Про необхідність врахування в Україні шведського досвіду зазначає Ольга Романюк, екс-заступник міністра ЖКГ, президент "Інституту місцевого розвитку":

"Система центрального теплопостачання є домінуючим варіантом опалення в Швеції. Для мене вражаючою є структура енергетичного балансу в цій країні – вона є кардинально відмінною від української. Уявіть собі, лише – 5% в цій структурі - викопні види палива, натомість 52% - це вторинні енергетичні ресурси, наприклад використання скидного тепла індустрії або спалення відсортованих побутових відходів, 43% - відновлювальні джерела енергії, наприклад біомаса. Мені дуже хотілося, щоб згодом в Україні було щось подібне…В Швеції працюють понад 200 теплопостачальних компаній, вони є як муніципальними, так і приватними - частка муніципальних постійно скорочується. А ще дуже важливо – в Швеції відсутній регулятор, там не регулюються тарифи, або інвестиційні програми підприємств. Основний механізм - попит та пропозиція! На мою думку, запорукою шведського успіху є чітка, виважена, послідовна ДЕРЖАВНА політика впроваджена муніципалітетами на містах…".

Фінансувати проекти в рамках реалізації програми в Україні буде Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO).

За словами Олексія Капустинського, радника NEFCO:

"Ми вже 15 років в Україні. Розпочинаючи попередню програму DemoUkrainaDH, запланували зробити невеликі проекти в сфері теплопостачання, вони мали на меті показати як сучасні технології теплопостачання можуть покращити системи без збільшення тарифів і водночас зменшуючи споживання енергоресурсів. У нас був план – реалізувати в країні 20 проектів. Отже, на сьогоднішній день ми закінчили впровадження семи проектів, в трьох наразі йде робота - Тернополі, Чернівцях та Умані та готуємося до реалізації ще п’яти. Що дуже важливе – вони охоплюють всю країну. Наразі ми розпочинаємо нову програму "Швеція –Україна: підтримка централізованого теплопостачання". Ця програма базується на досвіді DemoUkrainaDH і має на меті стати більш потужним механізмом для реалізації сучасних ідей модернізації теплопостачання. Для нас пріоритет - фінансово підтримати модернізацію українських генеруючих потужностей, аби вони перейшли на альтернативні та відновлювані джерела енергії. Позики НЕФКО за новою програмою будуть не більше 5 млн євро, чого достатньо для проектів, які б зробили суттєвий позитивний вплив на містах".

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Що буде?

Наразі зацікавлені міста та їх теплопостачаючі компанії запрошено надати заявку до участі в програмі. Для цього містам необхідно заповнити запропонований опитувальник, який можна знайти на сайті програми https://dh-ukraine.nefco.org/sweden-ukraine-dh/participate-in-sudh/. Міста обиратимуться за результатами оцінки інформації, наданої в опитувальниках. Проте зазначається, що фінансування надаватиметься лише для компаній в муніципальній або обласній власності. Програма має на меті впровадити чотири проекти, тим самим підвищуючи якість надання послуг централізованого постачання для 300 000 мешканців України та значно скорочуючи викиди СО2.

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