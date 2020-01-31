В Норвегии будут добывать нефть с помощью ветра

Нефтегазовая компания Lundin Petroleum подписала с энергетическим оператором OX2 договор о покупке энергии из возобновляемых источников для добычи нефти и газа на шельфе в Норвегии.

Об этом говорится в сообщении "зеленого" оператора. Отмечается, что энергию будет поставлять ветроэлектростанция Metsälamminkangas мощностью 132 МВт, которая будет запущена в 2021 году в Финляндии.

offshore-technology.com

Ветроэлектростанция Metsälamminkangas будет состоять из 24 ветряных турбин производства GE Renewable Energy модели Cypress мощностью 5,5 МВт. Высота турбин достигает 220-230 метров, если мерить от основания до верхней точки диаметра ротора.

Средняя скорость ветра на высоте турбин ориентировочно составит 7,2 метра в секунду. Владельцы объекта ожидают, что расчётный объём годовой выработки электроэнергии станции составит 400 ГВт*ч.

"Наряду с нашим существующим гидроэнергетическим проектом в Норвегии, ветровая электростанция Metsälamminkangas позволит нам обеспечить большую часть потребления электроэнергии, питая наши морские нефтегазодобывающие мощности в Норвегии", – отметил президент и главный исполнительный директор Lundin Petroleum Алекс Шнайтер.

При этом в Lundin Petroleum заявили, что к 2030 году планируют сделать свою деятельность углеродно-нейтральной. Компания планирует электрифицировать свои операции, использовать возобновляемые источники энергии для снабжения своих морских месторождений, а также примет меры по компенсации выбросов углерода.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Европа собирается превратить небольших производителей энергии из возобновляемых источников в основных участников энергорынка благодаря стратегии распределенной генерации.

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