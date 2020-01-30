Европа радикально поменяет стратегию добычи электричества: озвучен прогноз

Европа собирается превратить небольших производителей энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в основных участников энергорынка благодаря стратегии распределенной генерации.

Об этом заявил экс-глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук, комментируя новую энергетическую стратегию распределенной генерации Европы. При этом Украина, по его словам, пока не готова к европейскому уровню развития ВИЭ, пишет "Энергореформа".

irena.org

"Европейская комиссия предложила к рассмотрению масштабную стратегию под красноречивым названием "Чистая энергия для всех европейцев", или так называемый "Четвертый энергопакет". Она предусматривает переход от централизованных энергетических систем к системе распределенной генерации", – сообщил Савчук.

По словам эксперта, стратегия предполагает превращение частных домохозяйств, кооперативов и представителей бизнеса в основных участников энергорынка. Благодаря этому они получат возможность производить, хранить и использовать для собственного потребления электроэнергию из возобновляемых источников

Важным аспектом развития распределенной "зеленой" энергетики являются энергокооперативы, отмечает эксперт. Они фактически могут разрушить многолетнюю монополию на рынке энергетики, отмечает он.

"Суть таких кооперативов проста: потребители объединяются, инвестируют собственные или кредитные средства в определенный "зеленый" энергетический проект и почти полностью отстраняются от системы централизованного распределения энергии. Именно энергетические кооперативы будут формировать будущую энергетическую карту ЕС, там этот процесс уже начался. Только в Германии насчитывается около 5000 кооперативов и их количество будет расти и дальше", – пишет Савчук.

При этом, отмечает эксперт, Украина пока не готова к подобному энергетическому переходу. Стремительному развитию возобновляемой энергетики страны, в частности, мешают недостатки в законах страны.

"Имеющаяся законодательная база не позволяет нам этого делать. Нужны масштабные законодательные изменения и техническая способность это реализовать", – уверен Савчук

Ранее OBOZREVATEL писал, что по последним данным статистической службы Европейского союза, в 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в ЕС достигла 18%, что стало новым рекордом.

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