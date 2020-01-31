У Норвегії будуть видобувати нафту за допомогою вітру

Нафтогазова компанія Lundin Petroleum підписала з енергетичним оператором OX2 договір про покупку енергії з відновлюваних джерел для видобутку нафти і газу на шельфі в Норвегії.

Про це йдеться в повідомленні "зеленого" оператора. Відзначається, що енергію буде поставляти вітроелектростанція Metsälamminkangas потужністю 132 МВт, яку буде запущено в 2021 році у Фінляндії.

offshore-technology.com

Вітроелектростанція Metsälamminkangas буде складатися з 24 вітряних турбін виробництва GE Renewable Energy моделі Cypress потужністю 5,5 МВт. Висота турбін досягає 220-230 метрів, якщо міряти від заснування до верхньої точки діаметра ротора.

Середня швидкість вітру на висоті турбін орієнтовно складе 7,2 метра в секунду. Власники об'єкта очікують, що розрахунковий обсяг річного виробітку електроенергії станції складе 400 ГВт*год.

"Поряд з нашим існуючим гідроенергетичний проектом в Норвегії, вітрова електростанція Metsälamminkangas дозволить нам забезпечити більшу частину споживання електроенергії, живлячи наші морські нафтогазовидобувні потужності в Норвегії", – зазначив президент і головний виконавчий директор Lundin Petroleum Алекс Шнайтер.

При цьому в Lundin Petroleum заявили, що до 2030 року планують зробити свою діяльність вуглецево-нейтральною. Компанія планує електрифікувати свої операції, використовувати поновлювані джерела енергії для постачання своїх морських родовищ, а також вживе заходів стосовно компенсації викидів вуглецю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Європа збирається перетворити невеликих виробників енергії з поновлюваних джерел в основних учасників енергоринку завдяки стратегії розподіленої генерації.

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