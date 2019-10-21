Неуправляемый рост: "зеленой энергетике" пообещали спорное будущее

В ближайшие пять лет должна начаться массовая установка солнечных панелей на жилых домах и промышленных объектах, что изменит способ производства и потребления электроэнергии.

Об этом говорится в последнем прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном на сайте организации. Одним из мотивирующих факторов станет снижение стоимости комплектующих.

В отчете говорится, что в период между 2019 и 2024 годами общая мощность на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вырастет на 1200 ГВт из-за постоянного сокращения расходов и согласованных усилий государств, и по мощности обгонит нынешний уровень США.

На солнечную энергетику в итоге отойдет около 60% роста всего рынка. При этом доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии возрастет до 30% в 2024 году.

"Возобновляемые источники энергии уже является вторым по величине рынком электроэнергии в мире, но их появление все еще нуждается в ускорении, если мы хотим достичь долгосрочных целей в области климата, качества воздуха и доступа к энергии", – сказал глава МЭА Фатих Бироль.

В отчете говорится о трех основных проблемы, которые нужно решить для развития ВИЭ: политическая и нормативная неопределенность, высокие инвестиционные риски и системная интеграция ветровой и солнечной энергетики.

Однако в прогнозе отмечается, что количество солнечных систем на крышах домов до 2024 года возрастет до 100 млн, причем основными рынками станут Австралия, Бельгия, Калифорния, Нидерланды и Австрия.

Стоимость производства электроэнергии из распределенных солнечных фотоэлектрических систем уже ниже, чем розничные цены на электроэнергию в большинстве стран, отмечают в агентстве. К 2024 году эти расходы сократятся еще на 15-35%, что сделает технологию еще более привлекательной и стимулирует ее внедрения по всему миру.

"Биотопливо пока составляет около 90% возобновляемой энергии в транспорте и использования увеличится на 25% в течение следующих пяти лет. В росте будет преобладать Азия, особенно Китай", – говорится в отчете.

Для роста и развития рынка также требуются важные политические и тарифные реформы. Неуправляемый рост может нарушить работу рынков электроэнергии, повысить системные расходы и бросить вызов интеграции ВИЭ, отмечает агентство.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине можно заработать на солнечных панелях и ветрогенераторы, чтобы окупит затраты и выйти на прибыль.

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