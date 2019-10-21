Некерований ріст: "зеленій енергетиці" пообіцяли складне майбутнє

У найближчі п'ять років повинна початися масова установка сонячних панелей на житлових будинках і промислових об'єктах, що змінить спосіб виробництва і споживання електроенергії.

Про це йдеться в останньому прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованій на сайті організації. Одним з мотивуючих факторів стане зниження вартості комплектуючих.

У звіті говориться, що в період між 2019 і 2024 роками загальна потужність на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) виросте на 1200 ГВт через постійне скорочення витрат і узгоджених зусиль держав,і за потужністю обжене нинішній рівень США.

На сонячну енергетику в підсумку відійде близько 60% зростання всього ринку. При цьому доля ВДЕ в світовому виробництві електроенергії зросте до 30% в 2024 році.

"Відновлювальні джерела енергії вже є другим за величиною ринком електроенергії в світі, але їх поява все ще потребує прискорення, якщо ми хочемо досягти довгострокових цілей в області клімату, якості повітря і доступу до енергії", – сказав глава МЕА Фатіх Біроль.

У звіті говориться про три основні проблеми, які потрібно вирішити для розвитку ВДЕ: політична та нормативна невизначеність, високі інвестиційні ризики і системна інтеграція вітрової та сонячної енергетики.

Проте в прогнозі зазначається, що кількість сонячних систем на дахах будинків до 2024 року зросте до 100 млн, причому основними ринками стануть Австралія, Бельгія, Каліфорнія, Нідерланди та Австрія.

Вартість виробництва електроенергії з розподілених сонячних фотоелектричних систем вже є нижчою, ніж роздрібні ціни на електроенергію в більшості країн, відзначають в агентстві. До 2024 року ці витрати скоротяться ще на 15-35%, що зробить технологію ще більш привабливішою та стимулює її впровадження по всьому світі.

"Біопаливо поки становить близько 90% відновлюваної енергії в транспорті і його використання збільшиться на 25% протягом наступних п'яти років. У зростанні буде переважати Азія, особливо Китай", – йдеться в звіті.

Для росту і розвитку ринку також потрібні важливі політичні і тарифні реформи. Некерований ріст може порушити роботу ринків електроенергії, підвищити системні витрати і кинути виклик інтеграції ВДЕ, відзначає агентство.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні можна заробити на сонячних панелях і вітрогенератори, щоб окупить витрати і вийти на прибуток.

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