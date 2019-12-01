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1 декабря • обновлено в 13:25
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Не нужно пугать инвесторов заявлениями о ретроспективном снижении "зеленого" тарифа, - эксперты

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Не нужно пугать инвесторов, развивающих альтернативную энергетику в Украине, заявлениями о ретроспективном просмотре "зеленого" тарифа. Такое заявление сделала директор компании "SALIX energy" Ирина Гнап во время международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019".

"Изменение таких правил игры – это всегда довольно сложный вопрос, и для инвестора в первую очередь, и для банков, которые ожидают возврата инвестиций, например, кто приобщал кредитный ресурс. Им нужна реструктуризация и возврат кредитов. Поэтому мне кажется, что здесь должна быть стабильность в данном вопросе для того, чтобы инвестор не испугался и не убежал, а имел гарантию выполнения этих условий и возврата средств", - сказала Гнап.

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Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный считает, что стимулы, которые Украина предложила инвесторам, вкладывающимся в проекты по развитию альтернативной энергетики, следовало бы распространить на другие сектора экономики. Он отметил, что такой подход позволил привлечь в отрасль более 10 млрд долларов инвестиций, большая часть из которых - иностранные.

"Инвесторы всю жизнь Украину обходили, как только могли. На инвестиционной карте мира мы практически отсутствуем. Представьте себе квартиру, в которой ремонт сделали, а на стене муха нагадила. Это примерно как выглядит Украина на инвестиционной карте мира. Мы создали отрасль, которая привлекла 10,5 млрд долларов инвестиций, из которых две трети – это иностранные прямые инвестиции. В моем понимании, вместо того, чтобы эту отрасль "тренировать" (раздражать инвесторов разговорами о ретроспективном снижении "зеленого" тарифа - Ред.) и постоянно ограничивать, необходимо было бы такие же стимулы распространять на другие сектора, чтобы привлекать сюда частных инвесторов", - сказал Тынный.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинском-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективных изменений "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

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Темы
Энергосбережение Энергосистема Украины Энергоэффективность
Место
Украина
Тег
тарифы
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы думаете только это отпугивает инвесторов?)))))
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Таев Иван
Таев Иван
Скоро кругом будет зеленая энергетика. Промышленность и энергетика - цэ москальска придумка!Вышиванка и шаровары- вот генетический код.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Таев Иван, и газ из дырки под шароварами будущее энергоэффективности Украины.
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