Будущее "зеленой" энергетики в Украине: Центр Разумкова провел исследование

Центр Разумкова представил исследование "Зеленые" инвестиции в устойчивом развитии: мировой опытом и украинский контекст". Оно изучило процесс "зеленого" инвестирования, особенности и глобальные тенденции развития, а также определяет текущее состояние и перспективы мобилизации "зеленых" инвестиций в Украине.

Презентация состоялась в рамках профессиональной дискуссии, которая проходила в отеле "Национальный" и в работе которой приняли участие более 50 представителей законодательной власти, ведущих научных учреждений, государственных органов власти и бизнеса.

Презентация исследования Разумков центр

Руководителем данного проекта выступила эксперт Центра Разумкова Екатерина Маркевич, а научным консультантом исследования член-корреспондент НАН Украины Владимир Сиденко.

Исследование было выполнено при поддержке Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине и Беларуси.

В исследовании последовательно анализируются современные тенденции реализации концепции устойчивого развития в мировой экономике, с особым вниманием к новым трендам становления "зеленой" экономики и "экологизации" международной финансовой системы, которая лежит в основе "зеленого" инвестирования.

Также подробно рассматриваются основные детерминанты и финансовые инструменты "зеленого" инвестирования – международное "зеленое" кредитование (кредитные линии) и "зеленые" облигации, "зеленые" прямые иностранные инвестиции и частное "зеленое" кредитование.

Отдельный раздел посвящен глобальным трендам "зеленого" инвестирования в сектор возобновляемой энергетики, мерам энергоэффективности, разработке "чистых" технологий, а также мерам по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

По результатам исследования сформулированы практические предложения к основам политики "зеленого" инвестирования в Украине, в частности:

Определены основные принципы политики "зеленого" инвестирования;

Проанализировано современное состояние и препятствия на пути к реализации этой политики в Украине;

Предложены механизмы и инструменты ее реализации.

Исследование завершается разделом, в котором приведен анализ результатов опроса руководителей различных уровней предприятий относительно основ и предпосылок "зеленого" инвестирования.

Кроме указанного, издание содержит профессиональные статьи, в которых анализируются отдельные проблемные аспекты "зеленого" инвестирования в мире и Украине.

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