Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

Не потрібно лякати інвесторів заявами про ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, - експерти

2.1т
Читати матеріал російською

Не потрібно лякати інвесторів, що розвивають альтернативну енергетику в Україні, заявами про ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу. Таку заяву зробила директор компанії "SALIX energy" Ірина Гнап під час міжнародного форуму з відновлювальної енергетики "ARWE 2019".

"Зміна таких правил гри – це завжди досить складне питання, і для інвестора в першу чергу, і для банків, які очікують повернення інвестицій, наприклад, хто долучав кредитний ресурс. Їм потрібна реструктуризація і повернення кредитів. Тому мені здається, що тут має бути стабільність в даному питанні для того, щоб інвестор не злякався і не втік, а мав гарантію виконання цих умов і повернення коштів", - сказала Гнап.

Новини
Майбутнє "зеленої" енергетики в Україні: Центр Разумкова провів дослідження

Співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний вважає, що стимули, які Україна запропонувала інвесторам, що вкладають в проекти з розвитку альтернативної енергетики, варто було б поширити на інші сектори економіки. Він наголосив, що такий підхід дозволив залучити в галузь понад 10 млрд доларів інвестицій, більша частина з яких іноземні.

"Інвестори все життя Україну оминали, як тільки могли. На інвестиційній мапі світу ми практично відсутні. Уявіть собі квартиру, в якій ремонт зробили, а на стіні муха нагадила. Оце приблизно як виглядає Україна на інвестиційній мапі світу. Ми створили галузь, яка залучила 10,5 мільярдів приблизно доларів інвестицій, з яких дві третини – це іноземні прямі інвестиції. В моєму розумінні, замість того, щоб цю галузь “тренувати” (дратувати інвесторів розмовами про ретроспективне зниження “зеленого” тарифу - ред.) і постійно обмежувати, необхідно було б такі самі поширювати на інші сектори стимули, аби залучати сюди приватних інвесторів", - сказав Тинний.

Новини
Найбільший показник в історії: в уряді розповіли про інвестиції в "зелену" енергетику

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективних змін "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "енергозбереження" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
енергозбереження енергосистема України Енергоефективність
Місце
Україна
Тег
тарифи
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
4
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Пусть из своего кармана разницу между зелёным тарифом и тарифами для населения и промышленности оплатят и никто тогда тариф трогать не будет или на крайняк открыто предложат населению и промышленности платить по 5,6 гривен за квт/час ради инвестиций в зелёную энергетику, представляю с какой скоростью тогда им придётся бежать с Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы думаете только это отпугивает инвесторов?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Исаев Денис
Исаев Денис
Захаров Дмитрий, На Украине самый высокий зелёный тариф в Европе, в полтора раза выше чем в Германии, отсюда и такие инвестиции в альтернативную энергетику, при таком тарифе вложения за 4 года отбиваются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Таев Иван
Таев Иван
Скоро кругом будет зеленая энергетика. Промышленность и энергетика - цэ москальска придумка!Вышиванка и шаровары- вот генетический код.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Таев Иван, и газ из дырки под шароварами будущее энергоэффективности Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини

Топпублікації

Топблоги