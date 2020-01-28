"Можна перевозити в кузові машини": в Британії розповіли про мініатюрні ядерні реактори

Компанія Rolls-Royce в Великобританії планує в 2020 році почати створення 15 малих модульних ядерних реакторів.

Про це пише New Atlas. Потужність кожного реактора складе 440 МВт при терміні служби 60 років, що в сукупності до 2050 року принесе країні $68 млрд, а також додатково $ 327 млрд завдяки експорту технології, зазначає видання.

Концепт модульного реактора Rolls-Royce newatlas.com

У компанії Rolls-Royce впевнені, що проект їх консорціуму дозволить "перезапустити атомну енергетику Великобританії" завдяки доступу до джерела дешевої енергії. Очікується, що розрахункова вартість електроенергії мобільних реакторів складе близько $78 за МВт*год.

Концепт модульного реактора Rolls-Royce newatlas.com

"Енергетичний консорціум під керуванням Rolls-Royce планує створення модульних ядерних реакторів, розміри яких дозволяють реалізувати їх доставку та подальшу збірку за допомогою звичайної вантажівки", – заявив технічний директор Rolls-Royce Пол Стейн в інтерв'ю BBC Radio.

Концепт модульного реактора Rolls-Royce newatlas.com

Подачу електрики в мережу планують почати в 2029 році, причому перші модульні реактори з'являться там, де зараз розташовані старі або списані реактори. Уряд Великобританії в свою чергу взяв на себе 50% від усіх витрат стосовно реалізації проекту.

"Сьогодні світ переживає бум атомної енергетики: всього на планеті побудовано 448 діючих цивільних реакторів і ще 53 перебувають в стадії створення. Однак варто відзначити, що майже всі вони розташовані в Східній Європі і Азії", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Китаї керівництво Національної ядерної корпорації анонсувало запуск реактора ядерного синтезу HL-2M Tokamak в 2020 році.

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