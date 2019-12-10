Головна Новини
10 грудня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

Міфи про електромобілі: автогігант розвіяв основні помилки

1.6т
Читати матеріал російською

Компанія Hyundai разом з аналітиками агентства One Poll склала список помилок і міфів про електромобілі.

Про це повідомляє CarsWeek. Видання зазначає, що на цей крок автогігант зважився через те, що 20% покупців звичайних автомобілів, як і раніше, висловлюються проти електрокарів.

Концепт електромобіля Hyundai

Концепт електромобіля Hyundai

pxcrush.net

Новини
Найшвидші електромобілі в світі: представлений ТОП рекордсменів ринку

В опитуваннях взяли участь кілька тисяч водіїв, які користуються машинами з двигунами внутрішнього згоряння і авто на альтернативних видах палива. Відповідно до результатів дослідження, 46% покупців все ще стурбовані побоюваннями щодо запасу руху електрокарів.

"Коли вперше з'явилися електромобілі, ми зіткнулися з проблемою запасу руху. Але сьогодні ця цифра піднялася майже до 500 км на одному заряді, і вона буде збільшуватися з часом", – заявила старша менеджерка з продукції в Hyundai Motor UK Сильвія Чайлдс.

Також респонденти висловили побоювання через "низьку кількість зарядних станцій". У відповідь на це в компанії зазначають, що наразі у більш ніж 9 тис. населених пунктів Великобританії існує понад 14,5 тис. зарядних станцій для загального користування, і мережа ця швидко зростає.

Що стосується можливої дорожнечі електромобілів, то експерти нагадують, що попри відносно високу вартість електрокарів, вони в рази дешевші в обслуговуванні. Їхні двигуни не потребують масла, палива, також там менше рухомих частин, які згодом можуть вибувати з ладу.

Водночас у Hyundai нагадують про високу швидкість і динаміку розгону електричних авто. Багато електромобілів можуть досягти швидкості 100 км/год за 7,9 секунд, що більше за той результат, який можуть запропонувати багато машин із бензиновими й дизельними моторами.

Також експерти підкреслюють безпеку електрокарів. За їхніми даними, сучасні електромобілі проходять однакові суворі випробування і відповідають тим же стандартам безпеки, які потрібні для транспортних засобів, що працюють на бензині чи дизельному паливі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні ринок електромобілів, як і раніше, здебільшого складається з уживаних авто, незважаючи на те, що в 2019 році в країну було ввезено близько 6958 електрокарів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Південна Корея
Теги
електромобілі Green Oboz Hyundai
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги