Міфи про електромобілі: автогігант розвіяв основні помилки

Компанія Hyundai разом з аналітиками агентства One Poll склала список помилок і міфів про електромобілі.

Про це повідомляє CarsWeek. Видання зазначає, що на цей крок автогігант зважився через те, що 20% покупців звичайних автомобілів, як і раніше, висловлюються проти електрокарів.

Концепт електромобіля Hyundai pxcrush.net

В опитуваннях взяли участь кілька тисяч водіїв, які користуються машинами з двигунами внутрішнього згоряння і авто на альтернативних видах палива. Відповідно до результатів дослідження, 46% покупців все ще стурбовані побоюваннями щодо запасу руху електрокарів.

"Коли вперше з'явилися електромобілі, ми зіткнулися з проблемою запасу руху. Але сьогодні ця цифра піднялася майже до 500 км на одному заряді, і вона буде збільшуватися з часом", – заявила старша менеджерка з продукції в Hyundai Motor UK Сильвія Чайлдс.

Також респонденти висловили побоювання через "низьку кількість зарядних станцій". У відповідь на це в компанії зазначають, що наразі у більш ніж 9 тис. населених пунктів Великобританії існує понад 14,5 тис. зарядних станцій для загального користування, і мережа ця швидко зростає.

Що стосується можливої дорожнечі електромобілів, то експерти нагадують, що попри відносно високу вартість електрокарів, вони в рази дешевші в обслуговуванні. Їхні двигуни не потребують масла, палива, також там менше рухомих частин, які згодом можуть вибувати з ладу.

Водночас у Hyundai нагадують про високу швидкість і динаміку розгону електричних авто. Багато електромобілів можуть досягти швидкості 100 км/год за 7,9 секунд, що більше за той результат, який можуть запропонувати багато машин із бензиновими й дизельними моторами.

Також експерти підкреслюють безпеку електрокарів. За їхніми даними, сучасні електромобілі проходять однакові суворі випробування і відповідають тим же стандартам безпеки, які потрібні для транспортних засобів, що працюють на бензині чи дизельному паливі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні ринок електромобілів, як і раніше, здебільшого складається з уживаних авто, незважаючи на те, що в 2019 році в країну було ввезено близько 6958 електрокарів.

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