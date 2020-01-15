"Уничтожают "зеленую" энергетику!" Журналист выдвинул громкое обвинение Коломойскому и Герусу

Из-за войны против "зеленой" энергетики, которую в Украине ведут отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты, наше государство рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России.

Об этом у себя в Facebook пишет журналист Сергей Руденко.

"В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать "зеленую" энергетику. Согласно стратегии доля "зеленых" киловатт в 2035 году должна достичь 25% в общем энергобалансе. Сегодня до этих показателей нам еще далеко, но уже существует устойчивая тенденция - инвесторы со всего мира начали вкладывать в развитие "зеленой" энергетики Украины", – сказано в сообщении.

Как отмечает журналист, важную роль в этом процессе играет стимулирующий "зеленый" тариф, уплату которого гарантировало государство. По его словам, инвесторам выгодно вкладывать деньги в украинскую энергетику: развивать инфраструктуру, обновлять энергосети, создавать новые рабочие места. "Однако сегодня же олигарх Игорь Коломойский всячески пытается добиться отмены стимулирующего тарифа для "зеленых" киловатт. Его поддерживает председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус", – пишет Руденко.

"Что будет, если будет отменен "зеленый тариф"? Цена на электрическую энергию для Коломойского (предприятий принадлежащих олигарху) снизится. Но начнутся суды – ведь инвесторы вкладывали деньги в Украину под определенные условия, и эти условия в одностороннем порядке вдруг отменяют. И тогда уже Украине придется возмещать миллиардные убытки", – предупреждает журналист.

Коломойский и Герус

Руденко также напомнил, что все объекты традиционной энергетики в стране строились еще в советское время, сроки их эксплуатации истекают.

"Денег на комплексную модернизацию надо больше, чем на развитие "зеленой" энергетики. Если не создавать альтернативы, очень скоро мы будем вынуждены покупать не только газ, но и электроэнергию. У кого - у России, по той цене, которую она установит. Поэтому платить меньше украинцы за свет не станут, инвестклимат в стране будет уничтожен, а у Москвы появится новые рычаги влияния на Киев", – отметил он.

Руденко уверен, что так же как и с ПриватБанком, ситуация вокруг "зеленой" энергетики – это тот индикатор, по которому западные партнеры Украины оценивают, реально ли новая власть заботится об интересах государства, или просто выполняет прихоти олигарха Коломойского.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, по мнению аналитиков, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся