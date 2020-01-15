Головна Новини
15 січня • оновлено в 10:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

"Знищують "зелену" енергетику!" Журналіст висунув гучне звинувачення Коломойському і Герусу

2.1т
Читати матеріал російською

Через війну проти "зеленої" енергетики, яку в Україні ведуть окремі олігархи та пов'язані з ними народні депутати, наша держава ризикує нарватися не тільки на багатомільйонні штрафи, а й потрапити в нову енергетичну залежність від Росії.

Про це у себе в Facebook пише журналіст Сергій Руденко.

"Свого часу, наслідуючи загальноєвропейський тренд, було ухвалене рішення розвивати "зелену" енергетику. Згідно зі стратегією частка "зелених" кіловат у 2035 році має досягти 25% у загальному енергобалансі. Сьогодні до цих показників нам ще далеко, але вже існує стійка тенденція – інвестори з усього світу почали вкладати в розвиток "зеленої" енергетики України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає журналіст, важливу роль у цьому процесі відіграє стимулюючий "зелений" тариф, сплату якого гарантувала держава. За його словами, інвесторам вигідно вкладати гроші в українську енергетику: розвивати інфраструктуру, оновлювати енергомережі, створювати нові робочі місця. "Однак сьогодні ж олігарх Ігор Коломойський всіляко намагається домогтися скасування стимулюючого тарифу для "зелених" кіловат. Його підтримує голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус", – пише Руденко.

Новини
Липова економія: як в Україні за дешеву енергію переплачують в ціні товарів і послуг

"Що буде, якщо буде скасований "зелений тариф"? Ціна на електричну енергію для Коломойського (підприємств, що належать олігарху) знизиться. Але почнуться суди – адже інвестори вкладали гроші в Україну під певні умови, і ці умови в односторонньому порядку раптом скасовують. І тоді вже Україні доведеться відшкодовувати мільярдні збитки", – попереджає журналіст.

Коломойський і Герус

Коломойський і Герус

Руденко також нагадав, що всі об'єкти традиційної енергетики в країні будувалися ще за радянських часів, терміни їхньої експлуатації закінчуються.

"Грошей на комплексну модернізацію треба більше, ніж на розвиток "зеленої" енергетики. Якщо не створювати альтернативи, дуже скоро ми будемо змушені купувати не тільки газ, а й електроенергію. У кого – у Росії, за тією ціною, яку вона встановить. Тому платити менше українці за світло не стануть, інвестклімат в країні буде знищений, а у Москви з'являться нові важелі впливу на Київ", – зазначив він.

Руденко впевнений, що так само як і з ПриватБанком, ситуація навколо "зеленої" енергетики – це той індикатор, за яким західні партнери України оцінюють, чи реально нова влада дбає про інтереси держави, чи просто виконує забаганки олігарха Коломойського.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, на думку аналітиків, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Маргарита Лук'янець
Особи
Андрій Герус Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
Зелені тарифи Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
10
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Руденко также напомнил, что все объекты традиционной энергетики в стране строились еще в советское время, сроки их эксплуатации истекают." И теплосети, и мосты, дороги, метро, ж/д... Все в советское время. Чего вот строилось во времена незалежности и чем там занимались, только памятники ломали и города переименовывали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги