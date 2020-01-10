Липовая экономия: как за дешевую электроэнергию украинцы переплачивают в цене товаров и услуг

Экономика Украины страдает из-за того, что крупный бизнес вынужден платить за энергию по завышенным ценам, тем самым оплачивая разницу в тарифах для бытовых потребителей.

Таким образом, существующие для населения тарифы не отражают реальную стоимость ресурсов, говорится статье издания УHH. Авторы также подчеркивают, что возникшая в стране ситуация с ценами на "коммуналку" противоречит требованиям Европейского союза, по которым расценки должні регулироваться рынком и затратами на производство энергии.

kiev24.ua

Авторы напоминают, что с 1 июля в Украине стартовала реформа рынка энергетики, которая должна была ввести рыночные тарифы на электроэнергию для всех потребителей и отменить перекрестное субсидирование, при котором крупные промышленные предприятия вынуждены платить по завышенным ценам, дотируя тем самым бытовых потребителей. Для них тариф на электроэнергию остается самым низким в Европе – в среднем 1,25 грн/кВт*час.

"Дешевая электроэнергия для населения обходится слишком дорого национальной экономике. Нигде в Европе нет такой модели по одной простой причине: она убивает рынок", – говорится в материале.

В результате в стране возникла ситуация, когда тарифы для населения стали искусственно заниженными и не отображают реальную стоимость ресурсов, которые были потрачены на производство энергии. Из-за этого несут убытки государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые вынуждены продавать электроэнергию по символической цене, отмечают авторы.

"Страдают также крупные промышленные предприятия – принудительными субсидиями из них "вымывают" финансовый ресурс. Чтобы компенсировать потери, бизнес закладывает расходы в конечную стоимость товаров и услуг. В результате украинцы переплачивает буквально за все: киевские цены не уступают европейским, хотя уровень жизни в Украине и странах ЕС несопоставим", – пишет УНН.

Европейцы в среднем тратят на "коммуналку" 24% своего дохода, а украинцы – 13%. Если же выделить из коммунальных расходов украинцев только электроэнергию, то получится, что на мобильную связь тратится больше денег.

Кроме того, в странах ЕС цена электроэнергии регулируется рынком и затратами на генерацию. В Украине же расценки не пересматривались с 2017 года. Каждая власть откладывала повышение, чтобы "не потерять доверчивого к предвыборным обещаниям избирателя".

В случае введения рыночного тарифа на электроэнергию, государство сможет компенсировать расходы социально незащищенным категориям граждан адресными субсидиями, грантами или льготными программами повышения энергоэффективности домовладений. Долгосрочный путь к удешевлению энергоресурсов для всех потребителей – замещение традиционной генерации альтернативной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, по мнению аналитиков приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

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