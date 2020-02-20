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20 февраля • обновлено в 12:52
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Индия неожиданно решила стать лидером в области "зеленой" энергетики: озвучен план правительства

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Правительство Индии планирует создать в штатах Гуджарат и Раджастан ветряные и солнечные электростанции общей мощностью 50 ГВт.

Об этом сообщает The Economic Times. В каждом из штатов планируется создать мощности на 25 ГВт.

Ветрогенераторы в Индии

Ветрогенераторы в Индии

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Заявление правительства Индии соответствует глобальному плану страны создать электростанции общей мощностью в 175 ГВт в возобновляемой энергетике к 2022 году. Руководство государства планирует в итоге получить 100 ГВт мощностей в солнечной энергетике и 60 ГВт в ветровой энергетике.

При этом, по данным "Центра науки и окружающей среды", у Индии могут возникнуть трудности в достижении данной цели из-за замедления прироста мощности. Стоит также отметить, что в сентябре 2019 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о плане выйти на генерацию 450 ГВт в возобновляемой энергетике к 2030 году.

Напомним, что по состоянию на конец осени 2019 года, общий объем возобновляемой энергетики Украины составлял порядка 5 ГВт. При этом общий объем "зеленой" генерации Китая на начало 2019 года превышал 728 ГВт.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины презентовало Концепцию "зеленого" энергетического перехода страны на 30 лет.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Солнечные панели Ветрогенераторы
Место
Индия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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