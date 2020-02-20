Індія несподівано вирішила стати лідером у галузі "зеленої" енергетики: озвучено план уряду

Уряд Індії планує створити в штатах Гуджарат і Раджастан вітряні і сонячні електростанції загальною потужністю 50 ГВт.

Про це повідомляє The Economic Times. У кожному з штатів планується створити потужності на 25 ГВт.

Вітрогенератори в Індії www.power-technology.com

Заява уряду Індії відповідає глобальному плану країни створити електростанції загальною потужністю в 175 ГВт у відновлюваній енергетиці до 2022 року. Керівництво держави планує в підсумку отримати 100 ГВт потужностей в сонячній енергетиці та 60 ГВт в вітровій енергетиці.

При цьому, за даними "Центру науки та навколишнього середовища", у Індії можуть виникнути труднощі в досягненні цієї мети через уповільнення приросту потужності. Варто також відзначити, що у вересні 2019 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про план вийти на генерацію 450 ГВт у відновлюваній енергетиці до 2030 року.

Нагадаємо, що станом на кінець осені 2019 року, загальний обсяг відновлюваної енергетики України становив близько 5 ГВт. При цьому загальний обсяг "зеленої" генерації Китаю на початок 2019 року перевищував 728 ГВт.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу країни на 30 років.

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