Илон Маск поставил на место протестующих против создания фабрики Tesla в Германии

Глава компании Tesla Илон Маск в ответ на протесты против строительства завода компании в Германии заявил, что его фабрика будет потреблять меньше воды, чем утверждают активисты.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что это первая реакция бизнесмена на демонстрации местных жителей.

Илон Маск cnet.com

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В конце 2019 года компания Tesla обнародовала данные о грядущих условиях работы фабрики. В документах, в частности указывалось, что завод будет потреблять около 372 кубометров воды в час, причем забор будет происходить из общественной сети.

В ответ на это Бранденбургская водная ассоциация предупредила о возможных "серьезных проблемах с водоснабжением и сточными водами", которые могут возникнуть в будущем, что стало причиной для начала протестных акций.

В ответ на претензии экологов Илон Маск заявил, что его завод будет потреблять меньше воды, чем изначально планировалось.

"Нужно кое-что прояснить. Tesla не будет использовать столько чистой воды ежедневно. Это, возможно, будет в редкие случаи пикового использования, но не каждый день", – заявил Маск.

Кроме того, он также ответил на претензии экологов, которые возмутились фактом вырубки сотен гектаров лес на участке для постройки завода. По словам Маска, на участке находится не природный лес, а деревья, которые были высажены для использования в производстве картона.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии жители муниципалитета Грюнхайде начали акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

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