Ілон Маск поставив на місце тих, хто протестував проти створення фабрики Tesla в Німеччині

Глава компанії Tesla Ілон Маск у відповідь на протести проти будівництва заводу компанії в Німеччині заявив, що його фабрика буде споживати менше води, ніж стверджують активісти.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання зазначає, що це перша реакція бізнесмена на демонстрації місцевих жителів.

Ілон Маск cnet.com

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Наприкінці 2019 року компанія Tesla оприлюднила дані про майбутні умови роботи фабрики. У документах, зокрема вказувалося, що завод буде споживати близько 372 кубометрів води на годину, причому відбір буде відбуватися з громадської мережі.

У відповідь на це Бранденбурзька водна асоціація попередила про можливі "серйозні проблеми з водопостачанням і стічними водами", які можуть виникнути в майбутньому, що стало причиною для початку протестних акцій.

У відповідь на претензії екологів Ілон Маск заявив, що його завод буде споживати менше води, ніж спочатку планувалося.

"Потрібно дещо прояснити. Tesla не використовуватиме стільки чистої води щодня. Це, можливо, буде в рідкісні випадки пікового використання, але не кожного дня", – заявив Маск.

Крім того, він також відповів на претензії екологів, які обурилися фактом вирубки сотень гектарів лісу на ділянці для будівництва заводу. За словами Маска, на ділянці знаходиться не природний ліс, а дерева, які були висаджені для використання у виробництві картону.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде почали акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

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