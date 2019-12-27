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27 грудня • оновлено в 21:57
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В Україні ввели новий спосіб продажу "зеленої" енергії: що вирішили в уряді

1.3т
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В Україні енергія з відновлюваних джерел (ВДЕ) буде продаватися через електронні аукціони Prozorro.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, перші аукціони заплановані на березень 2020 року.

В Україні ввели новий спосіб продажу "зеленої" енергії: що вирішили в уряді

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У Зеленського вважають, що зелені аукціони треба було ввести ще рік тому

"Продаж "зеленої" енергії через е-аукціони Prozorro.Продажі стимулюватиме виробництво альтернативної енергії і дозволить знизити ціну на "чисту" енергію. Це рішення уряду створить умови для розвитку ВДЕ, дозволить залучати дешеві кредити і сприяє розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України", – заявив Гончарук.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон №2712-VIII, яким із 2020 року вводяться "зелені" аукціони і закріплюється обов'язкова участь інвесторів, які хочуть вкласти в сонячні електростанції (СЕС) потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанції (ВЕС) більше 5 МВт (або одна турбіна). Закон також вводить систему, в рамках якої підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на вироблену електрику.

В уряді вважають, що "зелені" аукціони дозволять:

  • ввести реальну ринкову ціну на електроенергію з відновлюваних джерел;

  • значно підвищити конкуренцію;

  • знизити цінове навантаження на кінцевого споживача;

  • зменшити інвестиційні ризики, пов'язані зі зміною законодавства.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава Держенергоефективності Сергій Савчук у деталях описав, що таке "зелені" аукціони, і як вони будуть працювати в Україні.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Зелені тарифи Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
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