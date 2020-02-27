Недостаток резервных мощностей для балансирования объектов возобновляемой энергетики грозит Украине серьезным кризисом во время Пасхи.

Об этом заявил заместитель председателя правления "Укрэнерго" Андрей Немировский, пишет Kosatka.Media. По его словам, ситуация негативно влияет на экономику страны, поскольку инвесторы не торопятся вкладывать деньги в развитие систем накопления электроэнергии на рыночных условиях.

Выброс воды на гидроэлектростанции dw.com

"Дефицит резервов очевиден. И первые негативные последствия уже ожидаем в эту Пасху. Это будет первый сложнейший режим, который украинская энергетика, возможно, до сих пор не проходила", – уточнил Немировский.

По словам эксперта, во время выходных в сети ожидается низкое потребление. Однако в это время гидроэлектростанции все еще будут работать. При этом ожидается повышенное производство солнечной энергии. Таким образом возникнет перепроизводство, которое в отсутствие систем накопления энергии грозит отключением балансирующих источников энергии.

"По подсчетам "Укрэнерго", украинской энергосистеме нужно до 2022 года загружаться на 1700-1800 МВт. А есть – 700, и то, если все работает в базовом режиме. Поэтому есть дефицит", – подчеркнул Немировский. По его словам, руководству страны нужно определиться с моделью, каким образом работать инвесторам, поскольку бизнес ожидает адекватного сигнала от государства относительно механизмов поддержки систем накопления электроэнергии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что развитие источников возобновляемой энергии в Украине может замедлиться из-за дефицита балансирующих мощностей, которые нужны на случай нестабильной работы источников "зеленой" генерации.

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