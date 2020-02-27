Увеличение количества объектов возобновляемой генерации (ВИЭ) без запуска "зеленых" аукционов создает на рынке энергетики кризисную ситуацию, которую нужно срочно решать.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя НЭК Укрэнерго Всеволод Ковальчук, пишет "Лига Бизнес". По его словам, текущую ситуацию должно было исправить еще прошлое правительство.

Возобновляемая энергетика в Украине googleusercontent.com

"Укрэнерго" начало предупреждать о предстоящих проблемах с балансированием еще 2017 году, а в 2018-м мы просили ввести нормы, которые позволили бы ограничивать выдачу разрешений на строительство "зеленой" генерации. В этом году сложившуюся ситуацию исправить невозможно. Сейчас мы говорим о спасении ситуации до конца 2021-2022 года", – предупреждает эксперт.

Ковальчук уверен, что кризис, который возник на рынке энергетики, с каждым днем усугубляется из-за задержек по строительству объектов возобновляемой энергетики по старому тарифу, задержек со стартом "зеленых" аукционов и решением проблемы создания систем накопления энергии.

"Зеленый" тариф сегодня слишком высокий. Однако снижать его нужно только путем переговоров, чтобы не навредить планам инвесторов и так называемых "инвестиционных нянь", подчеркивает эксперт.

При этом Ковальчук высказал уверенность, что размер тарифов не является единственной проблемой, которая грозит рынку. Отдельное внимание нужно уделить критическому дефициту балансирующих мощностей, которые потребуются для управления энергосистемой после ввода объектов ВИЭ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое "зеленые" аукционы, и как они будут работать в Украине.

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