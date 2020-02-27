Недолік резервних потужностей для балансування об'єктів відновлюваної енергетики загрожує Україні серйозною кризою під час Великодня.

Про це заявив заступник голови правління "Укренерго" Андрій Немирівський, пише Kosatka.Media. За його словами, ситуація негативно впливає на економіку країни, оскільки інвестори не поспішають вкладати гроші в розвиток систем накопичення електроенергії на ринкових умовах.

Викид води на гідроелектростанції dw.com

"Дефіцит резервів очевидний. І перші негативні наслідки вже очікуємо в цю Пасху. Це буде перший складний режим, який українська енергетика, можливо, до сих пір не проходила", – уточнив Немировський.

За словами експерта, під час вихідних в мережі очікується низьке споживання. Однак в цей час гідроелектростанції все ще працюватимуть. При цьому очікується підвищене виробництво сонячної енергії. Таким чином виникне надвиробництво, яке за відсутності систем накопичення енергії загрожує відключенням балансуючих джерел енергії.

"За підрахунками "Укренерго", українській енергосистемі потрібно до 2022 року завантажуватися на 1700-1800 МВт. А є – 700 МВт, і то, якщо все працює в базовому режимі. Тому є дефіцит", – підкреслив Немировський. За його словами, керівництву країни потрібно визначитися з моделлю, яким чином працювати інвесторам, оскільки бізнес очікує адекватного сигналу від держави щодо механізмів підтримки систем накопичення електроенергії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвиток джерел поновлюваної енергії в Україні може сповільнитися через дефіцит балансують потужностей, які потрібні на випадок нестабільної роботи джерел "зеленої" генерації.

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