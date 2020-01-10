Липова економія: як за дешеву електроенергію українці переплачують в ціні товарів і послуг

Економіка України страждає через те, що великий бізнес змушений платити за енергію за завищеними цінами, тим самим оплачуючи різницю в тарифах для побутових споживачів.

Таким чином, тарифи для населення не відображають реальну вартість ресурсів, говориться в статті видання УHH. Автори також підкреслюють, що ситуація з цінами на "коммуналку" в країні суперечить вимогам Європейського союзу, за якими розцінки должні регулюватися ринком і витратами на виробництво енергії.

kiev24.ua

Автори нагадують, що з 1 липня в Україні стартувала реформа ринку енергетики, яка повинна була ввести ринкові тарифи на електроенергію для всіх споживачів і скасувати перехресне субсидування, при якому великі промислові підприємства змушені платити за завищеними цінами, дотуючи тим самим побутових споживачів. Для них тариф на електроенергію залишається найнижчим в Європі – в середньому 1,25 грн/кВт*год.

"Дешева електроенергія для населення обходиться занадто дорого національній економіці. Ніде в Європі немає такої моделі з однієї простої причини: вона вбиває ринок", – йдеться в матеріалі.

В результаті в країні виникла ситуація, коли тарифи для населення стали штучно заниженими і не відображають реальну вартість ресурсів, які були витрачені на виробництво енергії. Через це несуть збитки державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які змушені продавати електроенергію за символічною ціною, зазначають автори.

"Страждають також великі промислові підприємства – примусовими субсидіями з них "вимивають" фінансовий ресурс. Щоб компенсувати втрати, бізнес закладає витрати в кінцеву вартість товарів і послуг. В результаті українці переплачують буквально за все: київські ціни не поступаються європейським, хоча рівень життя в Україні і країнах ЄС не можна порівнювати", – пише УНН.

Європейці в середньому витрачають на "комуналку" 24% свого доходу, а українці – 13%. Якщо ж виділити з комунальних витрат українців тільки електроенергію, то вийде, що на мобільний зв'язок витрачають більше грошей.

Крім того, в країнах ЄС ціна електроенергії регулюється ринком і витратами на генерацію. В Україні ж розцінки не переглядалися з 2017 року. Кожна влада відкладала підвищення, щоб "не втратити довірливого до передвиборчих обіцянок виборця".

У разі введення ринкового тарифу на електроенергію, держава зможе компенсувати витрати соціально незахищеним категоріям громадян адресними субсидіями, грантами або пільговими програмами підвищення енергоефективності домоволодінь. Довгостроковий шлях до здешевлення енергоресурсів для всіх споживачів – заміщення традиційної генерації альтернативною, впевнені автори видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, на думку аналітиків призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

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