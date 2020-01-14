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14 января • обновлено в 15:02
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Для развития "зеленой" энергетики Украины могут ввести новый налог

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Украина планирует внедрить налог на выбросы СО2, деньги от которого пойдут на энергоэффективные мероприятия и развитие возобновляемой энергетики в стране.

Об этом стало известно по итогам встречи украинской делегации во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем вместе с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. Встреча прошла в Абу-Даби в рамках десятой ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Для развития "зеленой" энергетики Украины могут ввести новый налог

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"Европа поставила амбициозную цель стать климатически нейтральной. Поэтому сейчас в ЕС уделяют особое внимание развитию ВИЭ. Украина, в свою очередь, тоже нарабатывает концепцию "зеленого" энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства из которого будут потрачены на энергоэффективные мероприятия", – говорится в сообщении ведомства.

Алексей Оржель со своей стороны поблагодарил Кадри Симсон за поддержку в трехсторонних газовых переговорах. По его словам, транзит газа через территорию Украины стал залогом энергетической стабильности как нашего государства, так и ЕС.

"После переговоров по транзиту газа, Украина может сфокусироваться на энергии будущего, развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", – отметила Симсон. Также еврокомиссар поблагодарила Оржеля за конструктивную позицию в процессе газовых переговоров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Украина попала в топ лучших стран для "зеленых" инвестиций.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
человек выдыхает 4% СО2 значик каждый будет платить налог )))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обложить чубажо-пых обезьян так ,чтоб жить не хотелось.
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