Європа дасть Україні мільйони на розвиток відновлюваної енергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз вирішили виділити Україні і ще трьом країнам 50 млн євро для "стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії".

Про це повідомляє пресслужба організації. Згідно з інформацією, фінансування отримають Україна, Йорданія, Ліван і Туніс.

В рамках фінансової підтримки ЄБРР та ЄС нададуть кредити і забезпечать покриття ризиків для поновлюваних інвестицій приватного сектора. Відповідно до нової програми, ЄБРР надасть гарантії комерційним банкам, які видають кредити, що дозволить їм фінансувати проекти в сфері відновлюваної енергетики.

Очікується, що програма гарантій з боку ЄБРР допоможе отримати інвестиції загальним обсягом до 500 млн євро.

"Проекти в рамках цієї програми допоможуть розкрити значний потенціал країн в галузі поновлюваних джерел енергії. Також вони зможуть продемонструвати, як приватний сектор може допомогти задовольнити зростаючий попит на енергію. Очікується, що гарантія надасть 340 МВт додаткової встановленої потужності відновлюваної енергії. Це означає додаткові 970 ГВт-годин на рік виробництва електроенергії з поновлюваних джерел і скорочення щорічних викидів парникових газів", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна потрапила на 8 місце рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики серед країн, що розвиваються після того, як піднялася відразу на 55 позицій в 2019 році.

Згодом також стало відомо, що в найближчі п'ять років відновлювальна енергетика по всьому світу зросте на 50%, що складе 1200 ГВт і за своїм обсягом дорівнюватиме загальній потужності США.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!