Головна Новини
17 лютого • оновлено в 05:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Фінанси

"Переселити мурах і кажанів": в Німеччині суд заблокував будівництво заводу Tesla

1.3т
Читати матеріал російською

У Німеччині Вищий адміністративний суд Берліна наказав призупинити роботи по вирубці дерев на ділянці, де компанія Tesla планує побудувати завод Giga Berlin.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Focus. Американський виробник будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи почати там виробництво електрокарів наступного року, відзначають автори.

Територія, на якій повинен з'явитися завод Tesla

Територія, на якій повинен з'явитися завод Tesla

focus.de

Новини
Tesla може позбавити українців своїх електромобілів: що вирішив автовиробник

У суботу, 15 лютого, суд наказав зупинити вирубку лісу, поки не буде розглянуто скаргу екологічних активістів. При цьому днем раніше суд у Франкфурті-на-Одері відкинув екстрений позов двох німецьких екологічних груп, які хочуть не допустити вирубки дерев в лісі поблизу Берліна, дозволивши Tesla виконувати роботи.

Компанія Tesla почала очищення лісу на площі 92 га в четвер. Після критики екологічних груп автовиробник вже оголосив про підготовку комплексу заходів з переселення дикої природи з постраждалих районів.

Територія, на якій повинен з'явитися завод Tesla

Територія, на якій повинен з'явитися завод Tesla

focus.de

Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, Tesla повинна переселити "лісових мурах, рептилій і п'ять кажанів" з цього району. Виробник автомобілів також пообіцяв повісити тут 400 шпаківень, щоб компенсувати вплив вирубки лісів на місця проживання птахів.

Варто зазначити, що в січні на місці будівництва заводу пройшли масові протести місцевих жителів, які виступають проти знищення складної екосистеми. При цьому представники Tesla пообіцяли посадити в околицях в три рази більше дерев, ніж буде вирубано при будівництві.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в околицях Берліна компанія Tesla початку вирубку лісу для облаштування території, на якій в майбутньому буде побудована фабрика з виробництва електромобілів Giga Berlin.

Кого Маск першим відправить на Марс - дізнайся першим в Telegram GreenOboz

Автор
Алекс Шухарт
Місце
Німеччина Берлін
Теги
Green Oboz Tesla
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Набуя немцам леса и живность, вместо них будут ветряки и электрокары.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги