"Переселити мурах і кажанів": в Німеччині суд заблокував будівництво заводу Tesla

У Німеччині Вищий адміністративний суд Берліна наказав призупинити роботи по вирубці дерев на ділянці, де компанія Tesla планує побудувати завод Giga Berlin.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Focus. Американський виробник будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи почати там виробництво електрокарів наступного року, відзначають автори.

Територія, на якій повинен з'явитися завод Tesla focus.de

У суботу, 15 лютого, суд наказав зупинити вирубку лісу, поки не буде розглянуто скаргу екологічних активістів. При цьому днем раніше суд у Франкфурті-на-Одері відкинув екстрений позов двох німецьких екологічних груп, які хочуть не допустити вирубки дерев в лісі поблизу Берліна, дозволивши Tesla виконувати роботи.

Компанія Tesla почала очищення лісу на площі 92 га в четвер. Після критики екологічних груп автовиробник вже оголосив про підготовку комплексу заходів з переселення дикої природи з постраждалих районів.

Територія, на якій повинен з'явитися завод Tesla focus.de

Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, Tesla повинна переселити "лісових мурах, рептилій і п'ять кажанів" з цього району. Виробник автомобілів також пообіцяв повісити тут 400 шпаківень, щоб компенсувати вплив вирубки лісів на місця проживання птахів.

Варто зазначити, що в січні на місці будівництва заводу пройшли масові протести місцевих жителів, які виступають проти знищення складної екосистеми. При цьому представники Tesla пообіцяли посадити в околицях в три рази більше дерев, ніж буде вирубано при будівництві.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в околицях Берліна компанія Tesla початку вирубку лісу для облаштування території, на якій в майбутньому буде побудована фабрика з виробництва електромобілів Giga Berlin.

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