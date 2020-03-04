Отказ от нефти и газа? Ученые десятикратно увеличили добычу "зеленого "топлива

Ученые из Токийского научного университета в Японии смогли в 25 раз повысить эффективность добычи водорода при помощи ржавчины.

Об этом сообщает New Atlas. Открытие исследователей позволило создать катализатор для электролиза "зеленого" водорода из органических отходов, подчеркивает профильное издание.

Электролитическая установка pv-magazine.com

Благодаря использованию ржавчины в качестве катализатора для электролиза водорода, ученые повысили производительность установки в 25 раз по сравнению с катализатором из титана. Экспериментальное устройство смогло эффективно добывать "зеленое" топливо в течение 400 часов.

"До недавнего времени электролиз водорода требовал большого количества энергии и пресной воды. При этом процессы фотокатализа дают так мало водорода, что результат не стоит средств, затраченных на производство катализатора из диоксида титана. Открытие ученых из Японии помогло найти дешевый и эффективный катализатор, который в 25 раз превысил показатели нынешнего метода", – пишет издание.

Дополнительным преимуществом новой методики стало то, что новый тип катализатора не дает водороду повторно соединяться с кислородом в контейнере, что помогает устранить проблему возможной детонации во время добычи. Несмотря на то, что новый метод все еще требует расщепления воды, он эффективнее аналогов, поскольку не требует дорогостоящих катализаторов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

В мире придумали сьедобный стакан для кофе! Читайте "зеленые" новости в Telegram GreenOboz