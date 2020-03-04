Відмова від нафти і газу? Вчені десятикратно збільшили видобуток "зеленого" палива

Вчені з Токійського наукового університету в Японії змогли в 25 разів підвищити ефективність видобутку водню за допомогою іржі.

Про це повідомляє New Atlas. Відкриття дослідників дозволило створити каталізатор для електролізу "зеленого" водню з органічних відходів, підкреслює профільне видання.

Електролітична установка pv-magazine.com

Завдяки використанню іржі в якості каталізатора для електролізу водню, вчені підвищили продуктивність установки в 25 разів у порівнянні з каталізатором з титану. Експериментальний пристрій зміг ефективно видобувати "зелене" паливо протягом 400 годин.

"До недавнього часу електроліз водню вимагав великої кількості енергії і прісної води. При цьому процеси фотокаталізу дають так мало водню, що результати не варті коштів, витрачених на виробництво каталізатора з діоксиду титану. Відкриття вчених з Японії допомогло знайти дешевий і ефективний каталізатор, який в 25 разів перевищив показники нинішнього методу", – пише видання.

Додатковою перевагою нової методики стало те, що новий тип каталізатора не дає водню повторно з'єднуватися з киснем в контейнері, що допомагає усунути проблему можливої детонації під час видобутку. Незважаючи на те, що новий метод все ще вимагає розщеплення води, він ефективніший за аналоги, оскільки не вимагає дорогих каталізаторів.

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