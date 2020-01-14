Для розвитку "зеленої" енергетики України можуть ввести новий податок

Україна планує впровадити податок на викиди СО2, гроші від якого підуть на енергоефективні заходи та розвиток відновлюваної енергетики в країні.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі української делегації на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем разом з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Зустріч пройшла в Абу-Дабі в рамках десятої асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), повідомляє пресслужба міністерства в Facebook.

"Європа поставила амбітну мету стати кліматично нейтральною. Тому зараз в ЄС приділяють особливу увагу розвитку ВДЕ. Україна, в свою чергу, теж напрацьовує концепцію "зеленого" енергетичного переходу і планує ввести податок на СО2, кошти з якого будуть витрачені на енергоефективні заходи", – йдеться в повідомленні відомства.

Олексій Оржель зі свого боку подякував Кадрі Сімсон за підтримку в тристоронніх газових переговорах. За його словами, транзит газу через територію України став запорукою енергетичної стабільності як нашої держави, так і ЄС.

"Після переговорів щодо транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку", – зазначила Сімсон. Також єврокомісар подякувала Оржелю за конструктивну позицію в процесі газових переговорів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Україна потрапила в топ кращих країн для "зелених" інвестицій.

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