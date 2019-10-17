Катар зацікавився розвитком "зеленої" енергетики України: що відповіли в уряді

Уряд Катару в особі компанії Nebras Power заявив про бажання вкласти кошти в розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Під час зустрічі з представниками компанії глава відомства Олексій Оржель розповів інвесторам про пріоритети міністерства в галузі екології та "зеленої" енергетики.

Зустріч глав міністерства і представників компанії Nebras Power mpe.kmu.gov.ua

"Міністр подякував за інтерес до енергетичного сектору України та ознайомив присутніх з ситуацією в енергетичному секторі, інвестиційним кліматом в Україні в сфері поновлюваних джерел енергії і можливостями щодо подальшого впровадження проектів. Міністр також окреслив напрямки роботи по зміцненню енергетичної незалежності, наголосив на важливості розвитку відновлюваних джерел енергії і поставок скрапленого газу в Україну", – йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За підсумками зустрічі сторони дійшли згоди щодо налагодження співпраці між українськими та катарським інвестиційними та енергетичними компаніями.

Відзначимо, що компанія "Nebras Power" є спільним підприємством катарських державних компаній "Qatar Electricity & Water Co" та "Qatar Holding". Метою створення компанії стало здійснення інвестицій в енергетичні проекти з розвитку альтернативної енергетики за кордоном.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про намір членів комітету Верховної Ради з енергетики збільшити податкове навантаження на відновлювану енергетику.

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