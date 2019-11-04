Из-за Tesla состояние Илона Маска за неделю увеличилось на несколько миллиардов

Состояние главы компании Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд после того, как стоимость акций выросла на 24%.
Об этом сообщает Forbes. Аналитики отмечают, что ранее Маск не давал ответ, сможет ли Tesla в третьем квартале получить прибыль.
Глава и основатель компании Tesla Илон Маск
После закрытия торгов 23 октября пресс-служба Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию, хотя ранее аналитики прогнозировали компании убытки в районе 42 цента на акцию. Впоследствии стало известно, что итоговая прибыль Tesla составила $342 млн.
Из-за этого за следующие 7 дней цена акций компании подскочила почти на 24%, из-за чего состояние Маска, которому принадлежит 22% Tesla, увеличилось до $22,9 млрд. При этом журналисты отмечают, что с октября состояние Маска выросло на $3 млрд.
Сообщая о полученной компанией прибыли, Маск подчеркнул, что Tesla опережает график в работе над внедорожником Model Y и приближает дату его запуска в продажу. Миллиардер также прорекламировал новую функцию Smart Summon, которая позволит машинам Tesla автономно ездить по парковке и находить дорогу к владельцу.
Издание также отмечает, что по итогам первого квартала 2019 года компания отчиталась о $702 млн убытков и падении поставок на 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года. Во втором квартале компания сообщила об убытках в размере $389 млн.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что акции Tesla резко выросли после выполнения ее главой Илоном Маском обещания вывести компанию на прибыльный уровень.
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