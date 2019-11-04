Из-за Tesla состояние Илона Маска за неделю увеличилось на несколько миллиардов

Состояние главы компании Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд после того, как стоимость акций выросла на 24%.

Об этом сообщает Forbes. Аналитики отмечают, что ранее Маск не давал ответ, сможет ли Tesla в третьем квартале получить прибыль.

Глава и основатель компании Tesla Илон Маск

После закрытия торгов 23 октября пресс-служба Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию, хотя ранее аналитики прогнозировали компании убытки в районе 42 цента на акцию. Впоследствии стало известно, что итоговая прибыль Tesla составила $342 млн.

Из-за этого за следующие 7 дней цена акций компании подскочила почти на 24%, из-за чего состояние Маска, которому принадлежит 22% Tesla, увеличилось до $22,9 млрд. При этом журналисты отмечают, что с октября состояние Маска выросло на $3 млрд.

Сообщая о полученной компанией прибыли, Маск подчеркнул, что Tesla опережает график в работе над внедорожником Model Y и приближает дату его запуска в продажу. Миллиардер также прорекламировал новую функцию Smart Summon, которая позволит машинам Tesla автономно ездить по парковке и находить дорогу к владельцу.

Издание также отмечает, что по итогам первого квартала 2019 года компания отчиталась о $702 млн убытков и падении поставок на 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года. Во втором квартале компания сообщила об убытках в размере $389 млн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что акции Tesla резко выросли после выполнения ее главой Илоном Маском обещания вывести компанию на прибыльный уровень.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал