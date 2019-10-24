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24 октября • обновлено в 12:04
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Акции Tesla резко выросли: что стало причиной

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Котировки акций компании Tesla в ІІІ квартале 2019 года по итогам дополнительных торгов выросли более чем на 20%.

Об этом сообщает профильное издание Teslarati. В компании уже заявили, что выход новых моделей может повлиять на рентабельность.

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Издание отмечает, что капитализация компании с начала 2019-го упала примерно на 23%, при этом чистая прибыль Tesla в июле-сентябре составила $ 143 млн, или $1,82 на акцию за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых доходов и расходов показатель снизился до $1,91 на акцию с $3,02 на акцию.

При этом в компании Илона Маска сообщили о выручке $6,3 млрд за третий квартал. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что Tesla сообщит, что продажи в третьем квартале составят $6,45 млрд, в то время как Estimize поставил Tesla чуть более оптимистично – $6,60 млрд.

"Мы смогли добиться больших успехов в контроле над расходами. Наши операционные расходы сейчас находятся на самом низком уровне с начала производства Model 3", – заявил Илон Маск.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla объявила, что производство нового кроссовера Model Y начнется с опережением графика, в начале лета 2020 года.

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Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Tesla электромобили
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