Tesla вдруг решила ускорить выпуск кроссовера Model Y: что случилось

Компания Tesla объявила, что производство нового кроссовера Model Y начнется с опережением графика, в начале лета 2020 года.

Об этом сообщает профильное издание Teslarati. По данным журналистов, производить кроссовер начнут в США и Китае.

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В пресс-службе компании отмечают, что смогли опередить график благодаря установке оборудования, которое произошло раньше запланированного срока. Это, отмечают в компании, стало возможно благодаря наработкам сотрудников Tesla на Гигафабрике в китайском Шанхае.

Tesla Model Y facebook.com

Tesla Model Y facebook.com

"Опытное производство Model 3 в Шанхае началось с опережением графика. Мы также опередили график производства Model Y и теперь планируем запустить ее к лету 2020 года. Установка оборудования Model Y идет полным ходом до запланированного запуска в следующем году. Мы работаем быстрее, чем планировалось изначально, используя знания и эффективные решения, полученные в результате проектирования фабрики Gigafactory Shanghai", – написали в компании.

Tesla Model Y facebook.com

Tesla Model Y facebook.com

Стоит отметить, что электрический кроссовер Tesla Model Y будет построен на той же платформе, что и Model 3 для массового рынка. Таким образом компания ожидает, что капитальные затраты на единицу мощности для Model Y ожидаются на уровне 50% от производства Model 3 в США.

Tesla Model Y facebook.com

Tesla Model Y facebook.com

Tesla Model Y facebook.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для своих электромобилей, предлагая владельцам улучшения автопилота и несколько развлекательных опций, от караоке до "путешествий вслепую".

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