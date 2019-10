Захват рынков Европы: в Tesla назвали первую цель

Компания Tesla до конца 2019 года озвучит место постройки нового завода (известного, как Gigafactory Europe) на территории одной из стран Европейского союза.

Об этом сообщает профильное издание Electrek со ссылкой на отчет компании. При этом журналисты отмечают, что глава Tesla Илон Маск несколько раз упоминал постройку завода в Европе, на котором будут производить электрокары моделей 3 и Y.

"Мы планируем приложить все усилия, чтобы в ближайшее время завершить процесс выбора площадки для постройки Gigafactory Europe. В данный момент обсуждение этого вопроса находится на заключительной стадии, и выбор будет сделан до конца 2019 года", – говорится в заявлении компании.

Судя из отчета, Tesla рассматривает несколько мест в Германии, при этом ранее представители компании ездили в Нижнюю Саксонию, где посетили несколько городов. Сам Илон Маск отмечал, что вероятнее всего фабрика появится на границе Германии и Франции.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries